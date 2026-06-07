Manuel Bartlett captado en viaje a España: cuestionamientos públicos

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fue captado mientras realizaba un viaje a España en compañía de su pareja, Julia Abdalá, en un video que difundió el periodista Salvador García Soto.

Video muestra cuestionamientos a Manuel Bartlett en España

Las imágenes captan el momento en que presuntamente un ciudadano mexicano, se acerca al exfuncionario y le cuestiona sobre las condiciones en las que realiza sus viajes al extranjero.

"¿Cómo le ha hecho para viajar tan lejos y cómodo en primera clase? De lo que han sacado del país, ¿verdad?", se escucha preguntar al hombre.

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Posteriormente, el ciudadano añade: "¿Ya no van para Estados Unidos, ahora viajan a España? ¿Viene a pedir disculpas a los españoles?".

Durante la grabación, Bartlett evita emitir declaraciones ante los cuestionamientos y solo levanta el pulgar mirando a quien grabó el video.

Reacciones y cuestionamientos sobre recursos y viajes

Asimismo, se escucha como es que el hombre le cuestiona la razón de tener tanto dinero.

Para finalizar, quien grabó el video dijo: "Secretario de gobernación, tumbó al sistema, cada cosa... Aquí en España nos vamos a ver y la comunidad española y madrileña lo van a conocer muy bien, señor Bartlett Díaz".

Hasta el momento, ni Manuel Bartlett ni Julia Abdala han emitido un posicionamiento público sobre el video difundido en redes sociales.