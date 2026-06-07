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Manuel Bartlett captado en viaje a España: cuestionamientos públicos

Bartlett evitó responder preguntas sobre la procedencia de sus recursos y sus destinos internacionales.

Por El Universal

Junio 07, 2026 08:19 p.m.
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Manuel Bartlett captado en viaje a España: cuestionamientos públicos
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- El exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fue captado mientras realizaba un viaje a España en compañía de su pareja, Julia Abdalá, en un video que difundió el periodista Salvador García Soto.

      Video muestra cuestionamientos a Manuel Bartlett en España

      Las imágenes captan el momento en que presuntamente un ciudadano mexicano, se acerca al exfuncionario y le cuestiona sobre las condiciones en las que realiza sus viajes al extranjero.

      "¿Cómo le ha hecho para viajar tan lejos y cómodo en primera clase? De lo que han sacado del país, ¿verdad?", se escucha preguntar al hombre.

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      Posteriormente, el ciudadano añade: "¿Ya no van para Estados Unidos, ahora viajan a España? ¿Viene a pedir disculpas a los españoles?".

      Durante la grabación, Bartlett evita emitir declaraciones ante los cuestionamientos y solo levanta el pulgar mirando a quien grabó el video.

      Reacciones y cuestionamientos sobre recursos y viajes

      Asimismo, se escucha como es que el hombre le cuestiona la razón de tener tanto dinero.

      Para finalizar, quien grabó el video dijo: "Secretario de gobernación, tumbó al sistema, cada cosa... Aquí en España nos vamos a ver y la comunidad española y madrileña lo van a conocer muy bien, señor Bartlett Díaz".

      Hasta el momento, ni Manuel Bartlett ni Julia Abdala han emitido un posicionamiento público sobre el video difundido en redes sociales.

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