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Colectivo de buscadoras localiza otro crematorio

Descubren el centro de exterminio en Lagos de Moreno

Por El Universal

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Colectivo de buscadoras localiza otro crematorio

Guadalajara, Jal.- El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó un crematorio clandestino en un rancho del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco; durante la exploración del predio, las mujeres localizaron numerosos restos óseos calcinados.

El hallazgo ocurrió este domingo en la comunidad de Plan de los Rodríguez, hasta donde llegó el colectivo tras recibir reportes anónimos de lo que ocurría en ese sitio. Hasta la tarde de ayer no se habían dado a conocer, de manera oficial, más datos sobre lo encontrado en el lugar.

De acuerdo con el colectivo, en el sitio de grandes dimensiones, localizaron 15 puntos donde se hallaron restos que deberán ser analizados por peritos forenses.

"En un rancho ubicado en Lagos de Moreno, localizamos una cantidad innumerable de osamentas. Al momento de llegar, el lugar aún se encontraba humeando, todo indica que apenas unas horas atrás le habían prendido fuego a los cuerpos. Lo que encontramos es indescriptible. No existen palabras suficientes para expresar el horror, el dolor y la impotencia que siente una madre al ver un sitio convertido en un lugar de exterminio humano. Solicitamos a las autoridades un procesamiento digno y exhaustivo del lugar", escribió en sus redes sociales Ceci Flores, líder del colectivo, y compartió un video del lugar.

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Ceci Patricia indica que localizaron en el lugar ropa de hombre y de mujer, tenis, anillos y restos calcinados. Las autoridades estatales no habían informado si tomaron el control del predio y si en él se habían iniciado las labores forenses, mismas que deberán integrarse a una carpeta de investigación.

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