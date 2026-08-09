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Colectivos buscan hasta en la basura

Madres buscadoras concentran esfuerzos en el Gran Canal

Por El Universal

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Colectivos buscan hasta en la basura
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      Nextlalpan, Méx.- "Aquí hay muchas moscas, vengan a ayudarme aquí", dice Carmen Zamora, representante de la Colectiva Feminista Ehécatl. La presencia de este insecto le hace pensar que dentro de esas bolsas podrían encontrar restos humanos. Sin embargo, es una falsa alarma, pues al abrir los plásticos sólo encuentran desperdicios de comida que fueron arrojados al Gran Canal.

      Mientras las madres buscadoras meten las manos entre los desechos, un olor fétido brota, pero no detiene las labores. Antes se saludan y se dicen "hermanas". Conviven, toman agua debajo de una carpa junto con representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y Células de Búsqueda de municipios como Ecatepec y Nextlalpan.

      Las madres buscadoras se concentran en ese determinado punto debido a la localización de seis cuerpos y decenas de restos óseos, de noviembre de 2025 a julio de 2026.

      "Las desapariciones no existen solamente en fosas clandestinas a pie tierra. Los criminales se han perfeccionado, hubo un momento en el que eran en casas abandonadas donde encontraban cuerpos y ahorita es esto. Aprovechan la basura, que no hay cámaras y que nadie viene a reclamar. No hay nada, a pesar de que a un lado está el Circuito Exterior Mexiquense donde existe Policía Estatal que supuestamente está vigilando", señala Carmen Zamora.

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      La basura que es sacada por la draga es examinada bolsa por bolsa y para ello, es necesario que se metan entre los montones de basura y quiten de su camino botes de pet, troncos, tubos de PVC, llantas, prendas de ropa, zapatos y de más residuos. Todo con la finalidad de localizar algún indicio que permita el hallazgo de alguna persona desaparecida.

      Ellas usaron trajes y guantes de látex, otros solo con pantalón de mezclilla, botas, guantes tipo electricista y palas, todo comprado con sus recursos.

      En noviembre del 2025, en este sitio fue localizado sin vida el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien oficiaba misas en Tultepec, y tras reunirse con una mujer y un hombre quien lo agredió con un arma punzocortante.

      El 4 de diciembre del año pasado, fue hallado el cuerpo del maestro de primaria, Olaff Pedraza Vargas. El cadáver de una mujer de nacionalidad venezolana de identidad reservada y tres cuerpos más aún sin identificar se localizaron en mayo de este año.

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