Ceci Flores aclara no ser militante en reunión de Somos México

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"Yo no soy militante de ningún partido político, quiero que quede claro porque después de esta reunión van a empezar a tirarle con todo porque ya estoy en un partido político, ya quiero sacar un hueso de lo que estoy haciendo, quiero que sepan que no es así", aseveró la madre buscadora Ceci Flores al participar en el Consejo Nacional del Partido Somos México.

Crisis de desapariciones y estigmatización en México

Invitada para exponer la crisis de desapariciones en México y la estigmatización de las autoridades, dijo que su único interés es encontrar a su hijo Alejandro, desaparecido hace 11 años.

La activista y fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, narró ante dirigentes y militantes de Somos México la tragedia de buscar por años a sus hijos y a los hijos de otras mujeres en todo el país.

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"Porque nos quieren sepultar nuevamente, no quieren que se sepa que hay desaparecidos porque dicen que ya no existen, que se fueron por su propia voluntad", indicó.

Críticas al gobierno y situación en Sinaloa

Expuso que su hijo Alejandro no tenía ningún nexo con el cártel, "cuando mi hijo no era un drogadicto, como muchas personas ponen en las redes sociales, porque me ponen la mamá de los sicarios, la mamá de los matones, la mamá de los mafiosos. Mi hijo no era sicario, no era matón, no era mafioso".

"Me voy a morir buscando a mi hijo y ayudando a buscar a los hijos de otras madres en el país", dijo ante el dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo.

Cuestionó el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y dijo que actualmente el estado es gobernado por el crimen organizado.

"El crimen organizado está gobernando el estado y está dejando su huella, todos los días hay niños muertos en los enfrentamientos, ya no hay respeto y no es porque quiera lavar la cara al Chapo...pero cuando el Chapo estaba en el cartel, por lo menos había respeto por los niños y las mujeres. Por lo menos, pero ahorita matan a los niños como matar cualquier cosa".

"Me dijo Adán Augusto: Si no quieres ser perseguida por los delincuentes, ya no busques".

"Así con esas palabras que mejor hubiera preferido que me hubiera dado una cachetada, me hubiera dolido menos. Me salí de la reunión y nunca lo volví a buscar. Pero es la misma insensibilidad en el actual gobierno", concluyó la activista.