Cómo saber si tu número de celular ya está vinculado a tu CURP

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 17 (EL UNIVERSAL).- En el marco de las recientes actualizaciones a la

y Radiodifusión, las autoridades mexicanas establecen la obligatoriedad de asociar cada línea telefónica activa con la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

(CURP) del titular.Esta medida, que entra en vigor plenamente durante el, tiene como objetivo principaldevinculados al anonimato de las tarjetas SIM. De acuerdo con el portal jurídico Justicia México, la falta de cumplimiento en este registro faculta a los proveedores de servicios para suspender de manera definitiva el servicio de voz y datos de los usuarios omisos.Proceso dede estatus legalPara determinar si una línea telefónica ya se encuentra correctamente vinculada a la identidad del usuario, el(IFT) y los operadores móviles habilitaronmasiva. Los pasos para asegurar que el dispositivo cumple con la normativa vigente se detallan a continuación:: El usuario debe contar con su documento oficial actualizado, el cual se descarga directamente del portal de la Secretaría de Gobernación.: La mayoría de los concesionarios permiten enviar la palabra "CONSULTA" seguida de los 18 dígitos de la CURP al número de marcación rápida asignado por la compañía.Uso de: El titular ingresa al portal oficial de su operador (Telcel, AT&T o Movistar) en la sección "Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones".: El sistema arroja un mensaje de confirmación donde se indica si eldel Equipo (IMEI) y el número telefónico coinciden con la CURP proporcionada.En caso de detectar números no reconocidos asociados a su CURP, el usuario tiene el derecho deinmediata ante la autoridad correspondiente.Consecuencias del incumplimiento y fuentes de información técnicaEl despliegue de estaresponde a una necesidad de trazabilidad en el sector. No obstante, el proceso genera dudas sobre lapersonales. Según la(ITU), organismo especializado de las Naciones Unidas, la implementación de registros de tarjetas SIM es una tendencia global que requiere de protocolos estrictos de ciberseguridad para resguardar la privacidad de los suscriptores.Las etapas finales para la regularización incluyen:Acudir a: Si la plataforma digital marca un error, el titular debe presentarse con una identificación oficial (INE) en los centros físicos de su proveedor.Actualización de contratos: Los usuarios bajo la modalidad de prepago son quienes enfrentan el mayor riesgo de(si no realizan el trámite antes de la fecha límite establecida en el calendario oficial).Validación de seguridad: Una vez realizado el registro, el usuario recibe unúnico que garantiza que su línea está "limpia" y operativa ante cualquierLa implementación de este sistema representa unen la forma en que se consumenen México, priorizando lasobre la agilidad de adquisición de líneas.