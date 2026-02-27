logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Fotogalería

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Confirma Harfuch detención de "El Lexus", ligado al Cártel del Golfo

Es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos

Por El Universal

Febrero 27, 2026 09:46 a.m.
A
Confirma Harfuch detención de El Lexus, ligado al Cártel del Golfo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló el operativo en el que fue detenido Antonio Guadalupe "N", alias "El Lexus", integrante del Cártel del Golfo.
El titular de la SSPC indicó que junto a "El Lexus" se detuvieron a 8 personas más, también pertenecientes al grupo criminal.
García Harfuch destacó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamaulipas, logrando la detención de los sujetos.
"El Lexus" es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.


Resultado de esta operación fueron detenidas nueve personas; armas de alto poder, incluidos fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes y granadas; cartuchos; equipo táctico y vehículos.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). 

LEA TAMBIÉN

Detienen a "Nacho Vega", ligado al Cártel del Golfo

El sujeto está relacionado con el tráfico de armas de Estados Unidos a México

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Confirma Harfuch detención de El Lexus, ligado al Cártel del Golfo
Confirma Harfuch detención de El Lexus, ligado al Cártel del Golfo

Confirma Harfuch detención de "El Lexus", ligado al Cártel del Golfo

SLP

El Universal

Es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos

Homicidios en Sinaloa bajan 50% en dos años, reporta SESNSP
Homicidios en Sinaloa bajan 50% en dos años, reporta SESNSP

Homicidios en Sinaloa bajan 50% en dos años, reporta SESNSP

SLP

El Universal

Marcela Figueroa informó que enero de 2026 cerró con 3.42 asesinatos diarios en promedio

Reforma electoral, inviable: Escobar
Reforma electoral, inviable: Escobar

Reforma electoral, inviable: Escobar

SLP

El Universal

El coordinador del PVEM la considera "poco práctica" y con una "enorme incongruencia"

Es un asunto de principios, señala presidenta de Morena
Es un asunto de principios, señala presidenta de Morena

Es un asunto de principios, señala presidenta de Morena

SLP

El Universal

Luis María Alcalde confía en que PVEM y PT avalen la reforma