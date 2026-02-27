Confirma Harfuch detención de "El Lexus", ligado al Cártel del Golfo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló el operativo en el que fue detenido Antonio Guadalupe "N", alias "El Lexus", integrante del Cártel del Golfo.

El titular de la SSPC indicó que junto a "El Lexus" se detuvieron a 8 personas más, también pertenecientes al grupo criminal.

García Harfuch destacó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamaulipas, logrando la detención de los sujetos.

"El Lexus" es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.

