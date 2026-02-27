Confirma Harfuch detención de "El Lexus", ligado al Cártel del Golfo
Es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló el operativo en el que fue detenido Antonio Guadalupe "N", alias "El Lexus", integrante del Cártel del Golfo.
El titular de la SSPC indicó que junto a "El Lexus" se detuvieron a 8 personas más, también pertenecientes al grupo criminal.
García Harfuch destacó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamaulipas, logrando la detención de los sujetos.
"El Lexus" es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.
Resultado de esta operación fueron detenidas nueve personas; armas de alto poder, incluidos fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes y granadas; cartuchos; equipo táctico y vehículos.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Detienen a "Nacho Vega", ligado al Cártel del Golfo
El sujeto está relacionado con el tráfico de armas de Estados Unidos a México
