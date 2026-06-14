logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Fotogalería

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Contenidos, ingresos a hospitales por fentanilo

Por El Universal

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Contenidos, ingresos a hospitales por fentanilo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- En México se han registrado 168 hospitalizaciones por intoxicación con fentanilo en los últimos tres años, es decir, un promedio de cinco al mes. En un primer periodo analizado, de junio de 2023 a diciembre de 2024, sumaron 92 atenciones en urgencias y egresos hospitalarios, de acuerdo con la información de los Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud. En el segundo periodo, de enero de 2025 a mayo de 2026, fueron 76 casos.

      En el primer periodo los casos registrados por el sistema de salud se concentraron principalmente en Sinaloa y Baja California, con 38 y 22 casos, respectivamente.

      Además, desde 2025 los casos se extienden por Michoacán, seis; Jalisco, cuatro; Yucatán, tres; Guanajuato, dos; Estado de México, dos; Quintana Roo, dos; Morelos, dos; Sonora, uno; Oaxaca, uno; Chiapas, uno, y San Luis Potosí, uno.

      A partir de 2025 las causas de la intoxicación por fentanilo han sido intencional/autoinfligida por consumo, con 29 casos; accidental/no intencional, con 23; pendiente de investigar/determinar, con 14; como reacción adversa, con nueve, y como agresión generada por un tercero, en el caso de un bebé menor a un año en Tijuana, Baja California.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Ariadna Montiel se reúne con morenistas en Nuevo León rumbo a 2027
        Ariadna Montiel se reúne con morenistas en Nuevo León rumbo a 2027

        Ariadna Montiel se reúne con morenistas en Nuevo León rumbo a 2027

        SLP

        El Universal

        La dirigente nacional de Morena y líderes locales fortalecen la organización para el proceso electoral de 2027 en Nuevo León.

        CNTE endurece discurso y amaga con más movilizaciones
        CNTE endurece discurso y amaga con más movilizaciones

        CNTE endurece discurso y amaga con más movilizaciones

        SLP

        El Universal

        La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE ratifica la continuidad de movilizaciones hasta obtener respuesta.

        Hallan cadáver en avanzado estado en vehículo cerca del estadio Caliente
        Hallan cadáver en avanzado estado en vehículo cerca del estadio Caliente

        Hallan cadáver en avanzado estado en vehículo cerca del estadio Caliente

        SLP

        EFE

        La selección iraní utiliza Tijuana como base por su cercanía a EE.UU. y las instalaciones deportivas disponibles.

        Suman 6 muertos por choque de autobús y tráiler en la 57
        Suman 6 muertos por choque de autobús y tráiler en la 57

        Suman 6 muertos por choque de autobús y tráiler en la 57

        SLP

        El Universal

        También, 12 personas lesionadas son atendidas en hospitales regionales