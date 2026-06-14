Contenidos, ingresos a hospitales por fentanilo

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Ciudad de México.- En México se han registrado 168 hospitalizaciones por intoxicación con fentanilo en los últimos tres años, es decir, un promedio de cinco al mes. En un primer periodo analizado, de junio de 2023 a diciembre de 2024, sumaron 92 atenciones en urgencias y egresos hospitalarios, de acuerdo con la información de los Cubos Dinámicos de la Dirección General de Información de la Secretaría de Salud. En el segundo periodo, de enero de 2025 a mayo de 2026, fueron 76 casos.

En el primer periodo los casos registrados por el sistema de salud se concentraron principalmente en Sinaloa y Baja California, con 38 y 22 casos, respectivamente.

Además, desde 2025 los casos se extienden por Michoacán, seis; Jalisco, cuatro; Yucatán, tres; Guanajuato, dos; Estado de México, dos; Quintana Roo, dos; Morelos, dos; Sonora, uno; Oaxaca, uno; Chiapas, uno, y San Luis Potosí, uno.

A partir de 2025 las causas de la intoxicación por fentanilo han sido intencional/autoinfligida por consumo, con 29 casos; accidental/no intencional, con 23; pendiente de investigar/determinar, con 14; como reacción adversa, con nueve, y como agresión generada por un tercero, en el caso de un bebé menor a un año en Tijuana, Baja California.

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