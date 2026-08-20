Cooperativa Cruz Azul invertirá 6,500 mdp

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la inversión de 6 mil 500 millones de pesos de la Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, para la renovación de la planta cementara, su nueva línea de producción y el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.

En la conferencia de prensa matutina, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), destacó que esta inversión generará 14 mil 200 empleos, tanto directos como indirectos.

"Son buenas noticias para el estado. Son 6 mil 500 millones de pesos que se van a invertir en el municipio de Tula, que van a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementara, la nueva línea de producción de cemento y el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul, que también van a estar generando 14 mil 200 empleos directos e indirectos", dijo.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, informó que llevó a su equipo de la Liga de Expansión MX a jugar al estadio Refundación, lo cual representa una inversión importante, atracción de visitantes y una derrama económica para el municipio.

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