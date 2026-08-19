Scotiabank México advierte urgencia de reforma fiscal ante presión demográfica

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Si bien siempre es un buen momento para hacer una reforma fiscal, se debe partir de un pacto federal con el compromiso de los tres niveles de gobierno para una mejor distribución de responsabilidades y de los recursos que incentiven el crecimiento de la economía con más infraestructura y educación, consideró Scotiabank México.

Reforma fiscal debe partir de un pacto federal

"Siempre es un buen momento (para hacer una reforma fiscal); entre más tiempo se tarden será más difícil porque nos quedan 17 años para que se revierta la pirámide poblacional", advirtió el director de Estudios Económicos LATAM, Eduardo Suárez.

Durante la presentación de las Perspectivas T-MEC, dijo que desde los cambios a la seguridad social en 1997 y 2020, no hemos tenido una verdadera reforma profunda.

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"En México nunca se ha hecho una reforma fiscal; hemos hecho cambios, pero no sobre la lógica de los impuestos, el pacto federal y la distribución del gasto, incentivar el comportamiento del sector privado", expuso.

Pero consideró que para que sea viable debe partir de un pacto federal.

"La reforma fiscal es un pacto federal: cuánto de esfuerzo de recaudación hacen los gobiernos estatales y municipales y el federal", subrayó al mencionar que sólo algunos gobiernos locales cobran bien el predial y otros nada.

Se necesita la voz de todos, condicionó al recomendar seguir los ejemplos de Polonia e Irlanda para aprender de esas historias de éxito.

Hizo notar que tenemos una inercia del gasto público, mientras que la demografía de este país "se va a voltear" y un mal el concepto de reforma fiscal.

Explicó que no es lo mismo hacer ciertas modificaciones que cambios profundos al esquema tributario.

"Un ajuste fiscal es para el año que entra, pero una reforma tributaria no es una miscelánea, es pensando en la lógica de los impuestos", reiteró.

Impacto del T-MEC y retos económicos

Sobre el T-MEC, Eduardo Suárez aseguró que es bueno que se mantenga frente a una relación bilateral compleja.

Aseguró que representa una potencia económica y comercial, ya que es el segundo mayor entre los principales bloques económicos del mundo.

Pronosticó que Norteamérica mantendrá su atractivo como mercado estratégico durante las próximas décadas.

México y Canadá probablemente buscarán garantías de que el acuerdo los proteja frente al uso futuro de aranceles como los aplicados bajo las secciones 233 y 301, estimó.

De ahí que lo más recomendable "es tener paciencia, negociar, para tener el mejor acuerdo posible será un buen escenario.

No obstante, dijo que se debe buscar que las políticas públicas mejoren, eliminar la corrupción y la inseguridad pública, ya que, si bien no contamina la relación comercial, es importante atenderlo.

Por su parte, el director de Análisis Económico y Sectorial, Rodolfo Mitchell, afirmó que no contamos con las condiciones adecuadas al haber un déficit en la infraestructura en transporte y educación.

Se debe exigir que existan esas condiciones para sacarle jugo, estimó.