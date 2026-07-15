Costará 40 mmdp renovación de la Línea 3 del Metro
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CIUDAD DE MÉXICO.- La renovación de la Línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, arrancará en 2027 con una inversión estimada de más de 40 mil millones de pesos y se desarrollará mediante un esquema de coinversión en conjunto entre la administración local y una empresa.
Esta figura de coinversión, prevista en la Ley de Austeridad, Transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, permitirá reducir los costos de financiamiento de la obra, explicó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.
La empresa que participará en el esquema será seleccionada con un proceso "abierto" de licitación, cuya invitación se lanzó el pasado 19 de junio a través de la Gaceta Oficial y cuyo fallo tendrá lugar el próximo 14 de septiembre.
De acuerdo con el calendario que presentó el secretario, este 14 de julio se publicarían los lineamientos técnicos que se solicitarán a las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación, entre las que destaca minimizar las afectaciones a los usuarios durante los trabajos de modernización. Los interesados en participar tendrán hasta el 20 de julio para hacer su registro; el 31 de agosto se hará la presentación de las propuestas a los ponentes y en septiembre será el fallo.
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De Botton Falcón señaló que en lo que queda de 2026 se concluirá con la fabricación de maquinaria especializada para realizar las obras y se hará el pedido de materiales y equipos especializados; será hasta 2027 cuando arrancarán los trabajos en vía, sin cierres del servicio, y la instalación del sistema de control CBTC.
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