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Nacional

Crece violencia en el Istmo

Excandidata a alcaldía fue asesinada el martes

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Crece violencia en el Istmo
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      Oaxaca de Juárez, Oax.- Matías Romero Avendaño es uno de los municipios del Istmo de Tehuantepec donde se ha acentuado la violencia. La tarde del martes, Amy Navarrete Arriola, excandidata del PVEM a la alcaldía y señalada como una aspirante con posibilidades para ganar en 2027, fue asesinada junto con otros dos hombres de su equipo.

      El crimen ocurrió un día después de que dio inicio el proceso electoral del próximo año, en el que se elegirán 152 alcaldías y el Congreso del estado.

      "El tema [de la violencia] está muy cabrón. Aquí no llega el Plan Juchitán porque les da miedo; son frecuentes los ataques armados, las ejecuciones y la extorsión", afirma Omar, habitante de la comunidad de Matías Romero.

      Pero la violencia no se limita a este municipio, se extiende por Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, San Juan Guichicovi y la zona de la frontera con Chiapas. Las autoridades señalan que esta situación se debe al "reacomodo" y disputa territorial entre grupos criminales.

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      De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, en esta región se tienen identificados a ocho grupos delictivos.

      En Matías Romero Avendaño —zona norte del Istmo y frontera con Veracruz— operan células vinculadas con la Nueva Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

      La comunidad de Matías Romero Avendaño rindió un homenaje de cuerpo presente a la excandidata del PVEM, Amy Navarrete Arriola. En la ceremonia, los asistentes condenaron el asesinato y exigieron justicia.

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