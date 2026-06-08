CRT investiga venta de chips ya registrados
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Ciudad de México.- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que ante la venta de chips telefónicos supuestamente ya registrados, ha realizado investigaciones en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En una nota informativa, luego que El Universal informó que se mantiene la venta en redes sociales de estos chips, la dependencia federal señaló que se ha identificado que se trata de intentos de fraude o líneas que ya se encontraban activas antes del inicio del proceso de vinculación (9 de enero de 2026) y que, de no regularizarse, quedarán inhabilitadas después del 30 de junio conforme a las disposiciones aplicables.
El hecho de que redes delictivas busquen comercializar activamente chips mediante engaños confirma que el anonimato telefónico era su principal herramienta de operación para cometer extorsiones y fraudes.
La CRT recordó que el proceso de registro está a cargo exclusivamente de las empresas telefónicas. Las compañías, detalló, únicamente asocian el nombre y la CURP con el número telefónico y no resguardan información adicional derivada del proceso de vinculación.
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