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CS: Se ampliará la matrícula escolar

Por El Universal

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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CS: Se ampliará la matrícula escolar
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      Texcoco, Méx.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se ampliará el número de lugares para jóvenes en nivel Educación Media Superior en todo el país, por lo que pasará de 200 mil —meta planteada este año—, a 400 mil durante el sexenio.

      "Los jóvenes tienen que estar en la escuela, por eso estamos haciendo muchas preparatorias. Hoy son 200 mil lugares más en el país y muy pronto vamos a anunciar, porque ha tenido tanta demanda las preparatorias, que vamos por lo menos a duplicar la meta. Van a ser por lo menos 400 mil lugares que desarrollemos durante el sexenio para educación media superior en todo el país", adelantó la mandataria.

      Durante la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 330, la mandataria reiteró que busca aumentar el número de preparatorias en todo el país, pues muchos jóvenes que egresan de la secundaria no tienen acceso a preparatorias cercanas a su domicilio. 

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