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CSP: Caso Lozoya no es asunto político

La FGR tiene pruebas de la participación de Gilda Lozoya en fraude de Agronitrogenados, dice

Por El Universal

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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CSP: Caso Lozoya no es asunto político
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, se trate de un "caso político", y aseguró que la FGR le informó que hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados.

      En conferencia de prensa en Morelia, Michoacán, la Presidenta indicó que ella y su gabinete fueron informados de la detención de Gilda Susana Lozoya por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, hasta después de que ocurrió y los motivos de esta detención.

      "Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados", dijo.

      Aseguró: "No tiene nada que ver con un asunto político. De hecho, nosotros no fuimos informados de la detención hasta que ocurre, y es que la fiscal informa al gabinete de seguridad por qué se detiene, cuáles son las presuntas responsables de estas personas y a qué fraude en particular está asociada su detención".

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      El jueves, tras su detención, Gilda Lozoya acusó que su arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) —cuando regresaba de Europa— es asunto político.

      Gilda Lozoya Austin libró por ahora la prisión preventiva, ya que una jueza federal le permitió llevar en libertad condicional el proceso penal que se le inició por el delito de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

      En audiencia de imputación, que duró 10 horas, Nora Ileana García Peralta, jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, le impuso diversas medidas cautelares como la prohibición de salir del país y de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

      También la presentación quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares para garantizar su presencia a las audiencias en las que sea requerida.

      Asimismo, le fue retirado su pasaporte y en un plazo de 10 días debe portar un brazalete electrónico para evitar sustraerse de la justicia.

      Al exponer su decisión, la jueza federal consideró que la mujer no ha tenido la intención de evadirse de la justicia, pues salió del país y luego regresó, además de que ha estado localizable. Gilda Lozoya hizo uso de la palabra y le respondió a la jueza: "Tengo fe, y fe en la justicia, reitero mi disposición para acudir a las audiencias porque soy inocente".

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