Ampliarán Ley Seca en CDMX por partido México-Inglaterra

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Ante el partido México-Inglaterra del próximo 5 de julio, la administración capitalina ampliará el horario de la Ley Seca que se aplicará ese día, así como las colonias en las que se tomará esta medida, anunció el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto.

Precisó que la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas para llevar se aplicará desde las 00:00 del domingo 5 de julio hasta las 7:00 de la mañana del día siguiente. En los dos partidos anteriores, esta medida se aplicó unas horas antes del juego, no el día completo.

Asimismo, indicó que en esta ocasión la Ley Seca aplicará también en las colonias Roma Norte y Condesa, además de las colonias en que se aplicó para partidos anteriores: Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael, Cuauhtémoc, así como el perímetro "A" del Centro Histórico.

Detalló que se instalarán juzgados cívicos móviles para realizar remisiones a personas por la venta de bebidas alcohólicas en vía pública.

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SSC limitará a 25 mil personas el aforo en Ángel

Ante el partido México-Inglaterra del próximo 5 de julio, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, precisó que, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, se contempla un aforo máximo de 25 mil personas y detalló que el objetivo es que sean cuatro personas por metro cuadrado, para evitar tumultos.

"Se fortalecerán los filtros de acceso para controlar el flujo de personas, a fin de que una vez que el Ángel de la Independencia llegue a su capacidad máxima, estimada en cerca de 25 mil personas, lo que quiere decir o podrá estar marcado por el aproximado 4 personas por metro cuadrado, se avise a los asistentes y se limite el ingreso a la zona para redirigir el flujo hacia otros puntos del Corredor de Paseo de la Reforma", dijo.

En este sentido, las autoridades capitalinas contemplan cerrar las estaciones del Metro cercanas al Ángel, así como de la línea 7 del Metrobús que corre por el Paseo de la Reforma, adelantó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

"Estaremos evaluando la suspensión del servicio en el Metro, sobre todo en aquellas estaciones que están ligadas al Ángel de la Independencia y particularmente el servicio de la línea 7 que corre de Indios Verdes hacia Auditorio, pues se ve afectado por la instalación de toda la infraestructura cultural que está en el Paseo de la Reforma", indicó.

Asimismo, el secretario anunció que este domingo se suspenderá el Paseo Dominical en bicicleta, ya que algunos puntos de este recorrido están ubicados justamente sobre el Paseo de la Reforma.

"Este servicio, este recorrido, como hay instalaciones en el Paseo de la Reforma y todo el mundo va a estar concentrado en el partido, hemos decidido suspenderlo", indicó.