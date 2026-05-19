CSP no ve riesgo por cercanos a Rocha

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no ve ningún riesgo por lo que puedan declarar los excolaboradores del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya que se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Finanzas, respectivamente.

Ambos exfuncionarios, Rocha Moya y siete personas más fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el narcotráfico, y se solicitó al gobierno de México su detención y extradición inmediata el 28 de abril; sin embargo, las autoridades mexicanas se negaron aludiendo que no se entregaron pruebas.

"Ningún riesgo [vemos en torno a lo que pudieran declarar en Estados Unidos], ninguno. Fue una decisión de ellos entregarse y no hay ningún riesgo, ninguno", aseguró Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

La Mandataria federal manifestó que tampoco ve peligro de que Morena pudiera ser declarado como "organización terrorista" por el gobierno de la Unión Americana, por los presuntos vínculos que pudieran tener algunos de sus militantes con cárteles del narcotráfico.

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En ese sentido, la presidenta Sheinbaum informó que el congelamiento de las cuentas de Rocha Moya por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se dio de manera preventiva y rechazó que la dependencia lo esté investigando.

Más tarde, la UIF confirmó el bloqueo de cuentas bancarias con carácter estrictamente preventivo y señaló que no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y de nueve de sus colaboradores.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se puede acusar que su gobierno no actúa en contra de los cárteles del narcotráfico, ya que se ha detenido a 50 mil personas por delitos de alto impacto a nivel nacional y se ha enviado a 92 narcotraficantes a la Unión Americana.

"Nadie nos puede acusar, nadie, absolutamente nadie, de que no hayamos actuado en contra los grupos delictivos, nadie, porque hemos detenido a 50 mil personas, pero además se han enviado 92, de todos los grupos, a Estados Unidos, y además se ha actuado contra todos los grupos delictivos, cosa que no ocurrió en el periodo de [Felipe] Calderón".