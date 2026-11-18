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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, trasladó este martes a su homólogo chino, Xi Jinping, su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones y pidió "avanzar hacia una relación económica más equilibrada y diversificada" tras las recientes tensiones comerciales.

Sheinbaum y Xi se vieron en la ciudad suroriental china de Shenzhen, donde la mandataria mexicana participará esta semana por primera vez en una cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pafícico (APEC).

Según la prensa oficial china, Sheinbaum afirmó que ambos países mantienen "planteamientos de desarrollo alineados" y expresó su interés en ampliar la colaboración en manufacturas, inteligencia artificial (IA) y agricultura.

Por su parte, Xi defendió profundizar la cooperación bilateral en infraestructuras, tecnología y energías limpias y apostó por elevar las relaciones entre China y México "a un nivel superior".

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La mandataria mexicana también manifestó su disposición a impulsar los vínculos en comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos durante la aplicación del ´Plan México´, una estrategia con la que su Gobierno busca atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones. "Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos", declaró Sheinbaum, según un comunicado difundido por la Presidencia mexicana.

La nota señaló que los dirigentes conversaron asimismo sobre ciencia, salud, cultura, turismo y mitigación del sargazo, además de las posibilidades de colaboración en energías limpias.

Según otro comunicado de la Cancillería mexicana, las áreas de cooperación también abarcan los recursos hídricos -saneamiento y restauración de ríos o gestión sostenible del agua-, infraestructura, conservación de la biodiversidad, manejo de residuos, lucha contra el cambio climático o desarrollo de "ciudades resilientes", poniendo a Shenzhen como ejemplo.