¿Cuándo es la fecha límite para dar de alta tu celular?

CIUDAD DE

, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La entrada en vigor del

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deen, el pasado 9 de enero, está representando una importante etapa de transformación para el sector de las telecomunicaciones del país.Esta, aprobada por el, busca combatir los delitos como extorsión o fraude telefónico, al vincular cada número celular en uso a unaEstos nuevospara la Identificación deMóviles, fueron aprobados e impulsados por la(CRT) y aplican parade prepago, así como para planes de renta.-----¿Cuándo es lapara dar de alta tu número celular?De acuerdo con las autoridades, lapara realizar este trámite es el. El incumplimiento de esta normativa derivará en lade lade la persona, la cual podrá ser reactivada una vez que se realice elcorrespondiente.Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.Estano elimina lasde cada individuo, por lo que el usuario deberá seguir cubriendo losa su plan o equipo adquirido —solo si aplica—.-----¿Qué se necesita para realizar elde miPara poder realizar esteúnicamente se necesita:vigenteQue laque se desea dar de alta esté activaEl trámite puede hacerse acudiendo físicamente a unade la compañía telefónica con la que se tiene el servicio —, Movistar, AT&T, Bait, entre otras—, o desde elpara elde cada empresa.Para garantizar la seguridad al momento de realizar eldigital ely la CRT han habilitado el siguiente: https://.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles, donde se puede encontrar todas las compañías deen, para acceder a sus sitios oficiales.