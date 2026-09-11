logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Inhuman 117 cuerpos no reclamados en Ciudad Juárez

El Panteón San Rafael destinó espacio para inhumar cuerpos con datos de identidad y causa de muerte.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 04:31 p.m.
A
Inhuman 117 cuerpos no reclamados en Ciudad Juárez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un total de 117 cuerpos sin vida y no reclamados fueron inhumados en Ciudad Juárez.

      Detalles confirmados

      La inhumación se llevó a cabo en el Panteón San Rafael, donde cada uno de los cuerpos fueron colocados en un cajón de madera con los datos que se tenían de identidad y causa de muerte.

      Se trata de 8 mujeres por muerte natural, 64 hombres por muerte violenta y 45 hombres por muerte accidental.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cronología del caso

      Según se dio a conocer, los restos estuvieron en el Servicio Médico Forense (Semefo) por tres años, es decir, desde 2022 y 2025.

      Tras no ser identificados algunos de ellos y en otros casos no reclamados por sus familiares, se dispuso a llevar a cabo la inhumación.

      En el panteón San Rafael se cuenta con un espacio en la fosa común donde durante años se han inhumado los restos de personas que han fallecido por diversas causas en la localidad y no han sido identificados.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Inhuman 117 cuerpos no reclamados en Ciudad Juárez
      Inhuman 117 cuerpos no reclamados en Ciudad Juárez

      Inhuman 117 cuerpos no reclamados en Ciudad Juárez

      SLP

      El Universal

      El Panteón San Rafael destinó espacio para inhumar cuerpos con datos de identidad y causa de muerte.

      SEP: matrícula escolar cae en México durante un año
      SEP: matrícula escolar cae en México durante un año

      SEP: matrícula escolar cae en México durante un año

      SLP

      El Universal

      La SEP informó una reducción de 288 mil estudiantes en el ciclo 2025-2026, con primaria y preescolar como niveles más afectados.

      Frente Nacional por la Familia exige menos ideología y más educación
      Frente Nacional por la Familia exige menos ideología y más educación

      Frente Nacional por la Familia exige menos ideología y más educación

      SLP

      El Universal

      Organización alerta que siete de cada 10 estudiantes no alcanzan nivel básico en matemáticas según PISA 2025.

      Mariana Rodríguez anuncia digitalización en trámites del DIF Nuevo León
      Mariana Rodríguez anuncia digitalización en trámites del DIF Nuevo León

      Mariana Rodríguez anuncia digitalización en trámites del DIF Nuevo León

      SLP

      El Universal

      Usuarios podrán acceder a 26 trámites del DIF desde dispositivos móviles o computadoras con seguridad Blockchain.