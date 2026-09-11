Inhuman 117 cuerpos no reclamados en Ciudad Juárez
El Panteón San Rafael destinó espacio para inhumar cuerpos con datos de identidad y causa de muerte.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un total de 117 cuerpos sin vida y no reclamados fueron inhumados en Ciudad Juárez.
Detalles confirmados
La inhumación se llevó a cabo en el Panteón San Rafael, donde cada uno de los cuerpos fueron colocados en un cajón de madera con los datos que se tenían de identidad y causa de muerte.
Se trata de 8 mujeres por muerte natural, 64 hombres por muerte violenta y 45 hombres por muerte accidental.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cronología del caso
Según se dio a conocer, los restos estuvieron en el Servicio Médico Forense (Semefo) por tres años, es decir, desde 2022 y 2025.
Tras no ser identificados algunos de ellos y en otros casos no reclamados por sus familiares, se dispuso a llevar a cabo la inhumación.
En el panteón San Rafael se cuenta con un espacio en la fosa común donde durante años se han inhumado los restos de personas que han fallecido por diversas causas en la localidad y no han sido identificados.
no te pierdas estas noticias
Inhuman 117 cuerpos no reclamados en Ciudad Juárez
El Universal
El Panteón San Rafael destinó espacio para inhumar cuerpos con datos de identidad y causa de muerte.
SEP: matrícula escolar cae en México durante un año
El Universal
La SEP informó una reducción de 288 mil estudiantes en el ciclo 2025-2026, con primaria y preescolar como niveles más afectados.
Frente Nacional por la Familia exige menos ideología y más educación
El Universal
Organización alerta que siete de cada 10 estudiantes no alcanzan nivel básico en matemáticas según PISA 2025.