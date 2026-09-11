Frente Nacional por la Familia exige menos ideología y más educación

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El Frente Nacional por la Familia exigió al Gobierno de México y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) "menos ideología y más educación", así como "menos propaganda y mejores libros", al considerar que los resultados de PISA 2025 obligan a revisar a fondo la Nueva Escuela Mexicana.

Frente Nacional por la Familia pide evaluación independiente de la SEP

En un comunicado, pidió realizar una evaluación independiente, pública y objetiva del modelo educativo, recuperar la enseñanza sólida y sistemática de lectura, escritura, matemáticas y ciencias, así como corregir los contenidos de los libros de texto que, desde su perspectiva, privilegian la ideología sobre el conocimiento.

"Menos ideología y más educación. Menos propaganda y mejores libros. Menos experimentos y más lectura, escritura, matemáticas y ciencias", resumió el Frente Nacional por la Familia en su posicionamiento.

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Piden evaluar la Nueva Escuela Mexicana

Rodrigo Iván Cortés, presidente nacional de la organización, sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana no está logrando que las escuelas cumplan con su función fundamental.

Resultados PISA 2025 motivan crítica de Frente Nacional por la Familia

"La Nueva Escuela Mexicana ni es nueva, ni está logrando que la escuela cumpla su función fundamental. México necesita menos ideología y más educación. La escuela no puede convertirse en un laboratorio de experimentación política: está para enseñar a leer, escribir, razonar, resolver problemas, comprender las ciencias y pensar críticamente", afirmó.

También demandó incorporar a padres de familia, maestros, académicos y especialistas en las decisiones educativas, además de establecer metas nacionales, públicas y medibles para recuperar aprendizajes y rendir cuentas periódicamente sobre sus resultados.

Su posicionamiento se sustenta en los resultados de PISA 2025, en los que México obtuvo 388 puntos en matemáticas frente a 463 del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una brecha de 75 puntos.

De acuerdo con las cifras retomadas por la agrupación, siete de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años no alcanzan siquiera el nivel básico de competencia matemática.

Sólo tres de cada 10 jóvenes mexicanos pueden demostrar al menos ese nivel de competencia, mientras que en el promedio de los países de la OCDE lo consiguen 65 de cada 100.

El nivel básico de PISA significa que un estudiante puede reconocer cómo representar matemáticamente una situación sencilla de la vida cotidiana, como comparar la distancia total entre dos rutas o convertir un precio de una moneda a otra.

Pisa 2025, una "emergencia nacional"

"Esto ya no es una estadística educativa: es una emergencia nacional. Estamos hablando de jóvenes que después de años dentro del sistema escolar llegan a los 15 años sin las herramientas matemáticas mínimas que necesitan para resolver problemas cotidianos. Estamos comprometiendo su universidad, su trabajo, su capacidad de competir y su futuro", sostuvo Cortés.

En lectura, uno de cada dos estudiantes tampoco alcanza las competencias básicas necesarias para comprender un texto de extensión moderada, localizar determinada información y reflexionar sobre su propósito.

En ciencias ocurre prácticamente lo mismo: alrededor de la mitad de los alumnos mexicanos se encuentra por debajo del nivel básico, que comprende capacidades como reconocer una explicación científica correcta ante fenómenos familiares o determinar si una conclusión sencilla está respaldada por los datos.

"Un joven que no comprende adecuadamente lo que lee tendrá dificultades para aprender historia, ciencias o cualquier otra materia. Un joven sin las herramientas matemáticas básicas tendrá menos oportunidades frente a la universidad, el empleo, la tecnología y la inteligencia artificial. El desastre educativo termina convirtiéndose en desigualdad, pérdida de oportunidades y menor movilidad social", señaló Cortés.

La organización advirtió además sobre la reducida proporción de estudiantes mexicanos que alcanza los niveles superiores de desempeño de PISA.

En matemáticas, 8% de los estudiantes de los países de la OCDE llega a los niveles 5 o 6, mientras que en México la proporción es prácticamente nula. En lectura, el promedio de la OCDE es de 6%, mientras que México nuevamente se ubica prácticamente en cero.

En ciencias, apenas 0.2% de los estudiantes mexicanos alcanza los niveles superiores de desempeño, frente a 7.2% en el promedio de la OCDE.

"No solamente tenemos un enorme problema en el piso; también estamos perdiendo el techo. Siete de cada diez no alcanzan lo básico en matemáticas y prácticamente ninguno llega a la excelencia. ¿Dónde estarán nuestros futuros científicos, ingenieros, médicos, investigadores y desarrolladores de tecnología si la escuela no está desarrollando esas capacidades?", cuestionó Cortés.

El Frente destacó también que México pasó de 409 puntos en matemáticas en 2018 a 388 en 2025 y señaló que la propia OCDE ubica el desempeño actual en matemáticas y lectura por debajo del observado entre 2009 y 2018.

Además, pidió al gobierno dejar de responder a los resultados con propaganda y establecer mecanismos de evaluación y corrección de la política educativa.

"El gobierno no puede responder a PISA con propaganda. Necesitamos medir, corregir y recuperar lo perdido. Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y ninguna política educativa puede construirse a espaldas de las familias", dijo Cortés.