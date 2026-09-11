El pan dulce, Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX

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Los cuernitos, las conchas, las donas, las orejas y todo tipo de piezas de pan dulce ahora son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Decreto oficial y reconocimiento cultural

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, publicó en la Gaceta Oficial el decreto por el que se declara "Los saberes y prácticas del pan dulce tradicional" como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX, por constituir una manifestación de la memoria colectiva, las tradiciones, las costumbres y las celebraciones familiares y comunitarias, así como de los conocimientos transmitidos de generación en generación por la comunidad panadera.

Plan de salvaguardia y acciones institucionales

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En el documento se establece que la protección y preservación de "Los saberes y prácticas del pan dulce tradicional en la Ciudad de México" se apegarán a lo establecido en el Plan de Salvaguardia emitido por la Secretaría de Cultura y a las disposiciones que correspondan a las demás instituciones señaladas en dicho Plan.

Además, se indica que para el cumplimiento de las obligaciones de la declaratoria se instruye a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, en términos de lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, realice las notificaciones que correspondan.