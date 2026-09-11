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Sandra Bullock y Nicole Kidman se reencuentran en Practical Magic 2

La película dirigida por Susanne Bier se basa en la saga literaria de Alice Hoffman.

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 04:29 p.m.
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Sandra Bullock y Nicole Kidman se reencuentran en Practical Magic 2
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      Casi treinta años después, Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a ponerse en la piel de las hermanas brujas Sally y Gillian Owens en "Practical Magic 2", secuela de la cinta de 1998 que se convirtió en una película de culto.

      Estreno y detalles de Practical Magic 2

      Warner Bros. presentó un breve avance de la película, que llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026, y en el que las actrices retoman sus papeles como las hermanas Owens, descendientes de una larga familia de brujas.

      En la primera película, basada en la novela de Alice Hoffman, Sally y Gillian deben enfrentarse a una maldición familiar: cualquier hombre del que se enamoren está destinado a morir.

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      Dirección, guion y reparto confirmado

      Aunque todavía no se conocen muchos detalles de la trama de esta segunda entrega, la historia seguirá basada en la saga literaria de Hoffman y tomará elementos de una entrega posterior de los libros de "Practical Magic".

      En el avance, Bullock y Kidman aparecen con sus voces en off mientras recitan un conjuro: "Diente de lobo y rocío matutino. Algo viejo y algo nuevo. Que el hechizo comience a mezclarse. 18 de septiembre de 2026".

      La cinta es dirigida por la danesa Susanne Bier, a partir de un guion de Akiva Goldsman, quien también coescribió la primera película.

      Además de Bullock y Kidman, Dianne Wiest y Stockard Channing regresan para interpretar a las particulares tías Jet y Frances Owens.

      "Practical Magic" no fue un gran éxito de taquilla en 1998, pero con los años la historia sobrenatural protagonizada por Bullock y Kidman se convirtió en una película de culto.

      Warner Bros. intentó ampliar la franquicia en 2019 con la serie precuela "Rules of Magic", pero el proyecto de HBO fue descartado y nunca llegó a materializarse.

      Bullock y Kidman, quienes en las décadas posteriores a "Practical Magic" ganaron premios Oscar, también producirán la secuela junto con Denise Di Novi, productora de la película original.

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