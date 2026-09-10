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Curva de la Concordia, todavía un riesgo latente

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Curva de la Concordia, todavía un riesgo latente
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      Ciudad de México.- A un año de la volcadura y explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la curva donde el operador perdió el control del vehículo y golpeó el muro de contención está idéntica, y los choferes de estas unidades siguen batallando para dar la vuelta en esa zona.

      "Es complicado dar la vuelta en esa curva. Yo que la conozco porque la uso a diario ya sé que tengo que pasarla despacio, porque te jala al final y hay que dar el volantazo fuerte para que no choque con el muro de contención. Las autoridades de la Ciudad de México le echaron la culpa al operador de la pipa, tal vez sí tuvo mucha responsabilidad porque le faltó pericia para dar bien la vuelta, pero yo digo que es necesario que le hagan una modificación a la curva para que no sea peligrosa", expuso Eduardo, un chofer de transporte público de la zona oriente.

      "Antes del accidente nosotros comentábamos entre los compañeros que en esa curva iba a pasar un accidente muy fuerte porque no hay señales, no te advierten que debes bajar la velocidad por la curva que está muy pronunciada", opinó Martín Sánchez, otro conductor.

      El accidente ocurrió cuando el conductor de la pipa, que transportaba casi 50 mil litros de gas LP, tomó esa curva, se impactó contra el muro, lo que provocó la detonación que dejó 32 personas muertas.

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