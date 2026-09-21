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Dan el último adiós al padre Román de la Cruz

Por El Universal

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Dan el último adiós al padre Román de la Cruz
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      Pachuca, Hgo.- Feligreses de la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de Huejutla, Hidalgo, rindieron el último homenaje al sacerdote Román de la Cruz Hernández, asesinado el pasado 15 de septiembre y cuyo cuerpo fue abandonado a un costado de una carretera.

      Entre oraciones, globos, flores y lágrimas, habitantes de la comunidad dieron el último adiós al sacerdote, quien realizaba su labor pastoral en esta zona de la Huasteca hidalguense. El padre Román fue encontrado sin vida durante la mañana del 15 de septiembre sobre la carretera Xuchitlán-Tolago, en el municipio de Lolotla.

      El sacerdote presentaba heridas producidas por arma de fuego y, junto a su cuerpo, fue localizada una cartulina con presuntas amenazas. 

      Este domingo, alrededor del mediodía, feligreses, familiares y personas cercanas al sacerdote acudieron a la parroquia de Santa Cruz para recordar su trayectoria pastoral y despedirlo. 

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      "Gracias por caminar con nosotros. Dejó una huella profunda en nuestra parroquia y en cada una de nuestras familias. Sabemos que el Señor lo llama a continuar su misión en otro lugar", expresaron lugareños.

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