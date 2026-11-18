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Terry Cole, director de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), amenazó este martes con "desenmascarar el nexo" que, alega, existe entre los cárteles de la droga y "actores políticos corruptos" en México, y aseguró que mantendrán la persecución contra quienes aún deben "rendir cuentas" por el asesinato de Enrique "Kiki" Camarena.

En su cuenta de X, Cole dijo que "la corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades".

Afirmó que la DEA "sigue comprometida a desenmascarar el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras letales y actores políticos corruptos para proteger las vidas de los estadounidenses".

Cole, quien se reunió hace unos días con el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha advertido en diferentes momentos de que Estados Unidos no sólo irá tras los cárteles, a los que el gobierno de Donald Trump designó como organizaciones terroristas extranjeras, sino también contra funcionarios corruptos que permiten a los narcotraficantes operar en la impunidad.

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Tras la sentencia, el 13 de noviembre, de Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana", hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", Cole dijo que "perseguiremos sin tregua a los funcionarios corruptos y a los actores políticos que se benefician de estas organizaciones criminales, las protegen y las alimentan. La corrupción y el narcotráfico van de la mano, independientemente de la posición política".

Antonio Oseguera fue condenado a 22 años y medio de prisión por "conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina" y por "uso, porte y posesión de arma en apoyo de la conspiración de tráfico de drogas".

En agosto, Cole se refirió a las acusaciones que anunció en abril el Departamento de Justicia contra funcionarios, incluyendo el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

"En la reciente acusación que fue desclasificada se observa corrupción gubernamental en México, con funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles", señaló el jefe de la DEA.