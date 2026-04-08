Declaración Anual: esta es la fecha límite para presentarla

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- La

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(SAT) es un trámite obligatorio que todas las personas físicas deben cumplir duranteNo realizar este trámite puede derivar en, por lo que se recomiendade última hora.La autoridad fiscal confirmó que el proceso inició el 1 de abril y concluirá el día 30 del mismo mes, por lo que recomendó no dejarlo para el último momentoEl proceso se puedea través del, disponible las 24 horas durante todo el mes. Esto facilita que cada contribuyente cumpla con susin necesidad de acudir a oficinas.El SAT detalló que están obligadas a presentar lalas personas físicas que se encuentren en alguno de los siguientesy salariosCuando los ingresos anuales superen los 400 mil pesos.Si se trabajó paraEn caso de haber dejado de laborarCuando se recibieron, como indemnizaciones.Si los ingresos provienen del extranjero o dedeLas personas quedeben cumplir con estaIncluye a contribuyentes en, quienes tributan en el régimen fronterizo y aquellos que pertenecían al antiguo(RIF), bajo ciertas condiciones.Quienes obtienen ingresos por la renta de propiedades también estánde bienes.El SAT señaló que, en algunos casos, contribuyentes inscritos en el) pueden estar exentos, dependiendo de las disposiciones fiscales vigentes.Para presentar la declaración anual en el, es indispensable contar con:(RFC) activo.vigente., necesaria en caso de saldo a favor y solicitud de devolución.