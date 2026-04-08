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Declaración Anual: esta es la fecha límite para presentarla

El SAT abrió el periodo para presentar la declaración anual 2025 desde el 1 hasta el 30 de abril de 2026.

Por El Universal

Abril 08, 2026 05:23 p.m.
A
Declaración Anual: esta es la fecha límite para presentarla

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- La

declaración anual 2025
ante el Servicio de Administración Tributaria

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(SAT) es un trámite obligatorio que todas las personas físicas deben cumplir durante abril de 2026.
No realizar este trámite puede derivar en sanciones económicas, por lo que se recomienda realizarlo con anticipación y evitar contratiempos de última hora.
La autoridad fiscal confirmó que el proceso inició el 1 de abril y concluirá el día 30 del mismo mes, por lo que recomendó no dejarlo para el último momento
El proceso se puede completar en línea a través del portal del SAT, disponible las 24 horas durante todo el mes. Esto facilita que cada contribuyente cumpla con su obligación fiscal sin necesidad de acudir a oficinas.
El SAT detalló que están obligadas a presentar la declaración anual 2025 las personas físicas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Ingresos por sueldos y salarios
Cuando los ingresos anuales superen los 400 mil pesos.
Si se trabajó para más de un empleador.
En caso de haber dejado de laborar antes del 31 de diciembre.
Cuando se recibieron ingresos adicionales, como indemnizaciones.
Si los ingresos provienen del extranjero o de empleadores sin retención de ISR.
Servicios profesionales
Las personas que trabajan por honorarios deben cumplir con esta obligación fiscal.
Actividades empresariales
Incluye a contribuyentes en plataformas digitales, quienes tributan en el régimen fronterizo y aquellos que pertenecían al antiguo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), bajo ciertas condiciones.
Arrendamiento de inmuebles
Quienes obtienen ingresos por la renta de propiedades también están obligados a declarar.
Otros ingresos
Compra o venta de bienes.
Intereses o dividendos.
El SAT señaló que, en algunos casos, contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) pueden estar exentos, dependiendo de las disposiciones fiscales vigentes.
Para presentar la declaración anual en el portal del SAT, es indispensable contar con:
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo.
Contraseña o e.firma vigente.
CLABE interbancaria, necesaria en caso de saldo a favor y solicitud de devolución.

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