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Declaran militares por el caso de Chihuahua

Por El Universal

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Declaran militares por el caso de Chihuahua

Ciudad de México.- Autoridades federales se encuentran en el proceso para obtener la identidad de las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble ubicado en la Sierra el Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua en el que se localizó un narcolaboratorio.

Así como la identificación de posibles empresas proveedoras donde supuestamente participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En un video, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, señaló que dentro de la investigación por posibles delitos relacionados con ejercicio ilícito de atribuciones y afectaciones a la seguridad nacional, ya fueron entrevistados elementos de la FGE y personal de la Defensa Nacional que presuntamente participó en labores de seguridad perimetral tras el hallazgo del laboratorio.

Cabe señalar que el 18 de abril de este año, murieron dos integrantes de la CIA, también el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, tras desmantelar el laboratorio clandestino de metanfetamina.

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