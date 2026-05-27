Maru Campos denuncia persecución política ante la FGR

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua,

, acudió a la

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(FGR) en Doctor Lucio 135, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, a denunciar una presunta persecución política que está viviendo.Manifestó que lapara declarar, por el caso de los agentes de la CIA, mientras a quienes tienenen Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables."Es indignante elde este, mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan", dijo tras comparecer."A ellos los cobijan, ustedes lo saben muy bien durante semanas, mientras que a una servidora y al estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi. Hoy, a mí mepara declarar, mientras a quienes tienenen Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables", enfatizó acompañada de integrantes del PAN.Indicó que su gobierno ha colaborado sin reservas con la FGR, "sin embargo, hace unos días y de manera muy extraña, me citaron y hay que decirlo con toda claridad, se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad dey convertirme en inculpada. No guardaron las formas, no respetaron la ley".sostuvo que es indignante elde este, en donde "a los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan"."¡tope!", advirtieron las y losen la defensa a"Por supuesto que me siento", declaró Campos al salir de las instalaciones de la. También rechazó que le hayan quitado su vida estadounidense.La Mandataria panista externó que eny la autonombrada"están muy enojados" porque les quitaron "el negocio" al desmantelar el narcolaboratorio, en una acción en la que participaron agentes de la CIA.