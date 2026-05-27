Mundial 2026 dejará derrama millonaria en CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (

) en la Ciudad de México estimó una

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dede pesos en la capital del país durante elde Futbol.Lo anterior, indicó, derivado deque se realizarán en la ciudad, las actividades paralelas y cerca dedeen distintos puntos de la capital.En ese sentido, el cálculo del organismo considera un beneficio en los sectores de, comercio, entretenimiento,y festivales vinculados al torneo; todo ello con base en datos estadísticos y estimaciones de consumo a nivel nacional e internacional.Por su parte, el presidente de laCDMX,, señaló que eventos como la justa deportiva deben convertirse eneconómico con impacto territorial y social para toda la ciudad. Por lo tanto, calculó la creación de al menos, aunque mayoría de ellos serían temporales, por lo que el reto estará en conservarlos."Unno sólo se juega en un estadio; también se vive en, mercados,, pequeños negocios y espacios públicos. La Ciudad de México tiene la oportunidad de demostrar su capacidad económica, turística y cultural ante millones de personas en todo el mundo", indicó.Asimismo, la confederación identificó alcomo el principal componente económico con una derrama superior a losde pesos, equivalente aldel impacto estimado total. En tanto, el comercio,y entretenimiento representarían más de 6 mil millones de pesos, mientras que elalcanzaría una derrama superior a los 3 mil millones de pesos.Ante los eventos públicos programados en las alcaldías, como elen el, laCDMX estimó que las actividades en el primer cuadro de la ciudad pueden generar más dede pesos, y en los festivales por alcaldía podrían alcanzarse los mil 398 millones de pesos.Finalmente, reiteró que el2026 debe entenderse no sólo como un evento deportivo internacional, sino como una oportunidad para impulsar, turismo, inversión, consumo interno ypara la capital del país.