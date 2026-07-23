Vecinos de BJ Centro cumplen más de 24 horas en protesta

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Vecinos de la colonia Del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, cumplieron este jueves al mediodía un día de mantener bloqueada la circulación sobre avenida Coyoacán y Matías Romero, donde instalaron un campamento para exigir la intervención de las autoridades ante la denuncia de un presunta invasión y despojo de un inmueble que, según sus testimonios, no sería el único en la zona.

La dueña del inmueble ubicado en Matías Romero 18, quien se identificó como Dani, comentó que el plantón se mantendrá hasta que se actúe contra la mujer que, indicó, fue la que cambió las chapas de su casa e ingresó, y a la que hasta donde los vecinos han indagado es una funcionaria pública.

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La molestia radica, explicó que una vez que detectaron que ingreso al inmueble el pasado 21 de julio, la mujer fue detenida, pero ayer fue puesta en libertad por lo que los vecinos decidieron instalar un plantón para que se actué contra ella."A las 9 de la mañana vino un fiscal. Fui ahorita otra vez tomé testimonio ya con las con las autoridades compartí videos que también compartí con ustedes, no estamos escondiendo nada."Toda la investigación que se ha hecho a nivel vecinal que está poniendo quien es esta persona y el enojo es que no sabemos porque no están actuando con ella, porque está protegida, porque se ve en ciertas cámaras que hay una custodia, que está propiedad que ella habita que es en la misma cerrada también tiene un problema de despojo que ella hizo", explicó."No es posible que una persona llegue, tú te salgas, te cambie la chapa, tiene una llave y es dueña de tu casa y en lo que se averigua lo contrario queda a nombre de quien", dijo Dani.Dijo que hay una patrulla que resguarda el predio y ya se cambiaron las chapas.Desde ayer, los manifestantes colocaron casas de campaña, lonas y barricadas improvisadas para impedir el paso de vehículos, mientras mantienen vigilancia permanente en la zona y advierten que no retirarán el bloqueo hasta obtener una respuesta concreta.¿Qué pasó?El 21 de julio, cámaras de seguridad captaron a varias personas ingresando al inmueble ubicado en el número 18 de la Privada Matías Romero, donde presuntamente forzaron las cerraduras para ocupar la vivienda.Tras el reporte, elementos de la policía acudieron al lugar y detuvieron a los presuntos responsables; sin embargo, de acuerdo con los vecinos, horas más tarde recuperaron su libertad, situación que generó inconformidad entre los habitantes.Los vecinos sostienen que este no es un hecho aislado. De acuerdo con los testimonios recabados entre los residentes, al menos cinco casos de presuntos despojos o intentos de invasión de inmuebles se han registrado durante el último año en calles de la colonia Del Valle Centro.Los vecinos aseguran que varias de las propiedades afectadas pertenecen a familias que enfrentan procesos sucesorios o de regularización, por lo que exigen una investigación para determinar si detrás de estos hechos opera una organización dedicada al despojo de viviendas.