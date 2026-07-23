Ciudad Juárez registra asesinato de mujer en colonia local

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Una mujer fue asesinada durante la noche del miércoles al salir de una tienda de conveniencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Artículo 31 y la avenida Vicente Guerrero de la colonia Segunda Burócrata en esta frontera.

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Según se informó, la víctima salía de un Oxxo cuando fue atacada a balazos, por lo cual quedó sin vida en la banqueta del lugar.Durante la mañana de este jueves fue identificada por autoridades como Zaira Alejandra B. R de 31 años de edad.A su vez, en redes sociales circuló un video donde la víctima denunció que sufría de acoso por dos mujeres y recordó que hace años fue brutalmente golpeada, por lo cual responsabilizó a una de ellas, sin mencionar nombres, de si algo le pasaba era responsabilidad de quienes la acosaban."No quiero ser una estadística más, yo sé que ella podría hacerme cualquier tipo de daño, lo sé porque ya me lo hizo", dice la víctima en un video que se ha viralizado este día en redes sociales.Hasta el momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez continúan con las investigaciones sobre este hecho y determinar los posibles móviles del crimen.De acuerdo con el seguimiento periodístico, durante el miércoles se presentaron seis homicidios, donde dos de las víctimas eran mujeres.Hasta la mañana de hoy suman un total de 32 personas asesinadas en el mes de julio.