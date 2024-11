"Que deporten a quienes no siguen las reglas que EU pone": migrantes

CIUDAD JUÁREZ, Chih., noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Las recientes declaraciones que ha hecho el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre las deportaciones masivas y afectaciones a los migrantes, los mantiene en Ciudad Juárez, entre el enojo y la incertidumbre de saber que pasará con los procesos que llevan para solicitar el asilo político.

En testimonios recabados, migrantes que habitan en refugios y hoteles de Juárez que es frontera con El Paso, Texas, coinciden en que lo que necesitan saber como migrantes es si la política de petición de asilo por medio de la aplicación CBP One continuará, y, en el tema de las deportaciones a qué grupos de personas se enfocarán, para así saber qué hacer.

A decir de ellos, el gobierno de Trump debería de respetar a quienes ya tienen una cita y enfocar esas deportaciones masivas a quienes cruzan de forma ilegal y no siguen las reglas de migración que se han implementado en los últimos meses.

Carlos es originario de Colombia y tiene seis meses en Ciudad Juárez en espera de poder tramitar una cita en la aplicación CBP One y así lograr cruzar a los Estados Unidos de manera legal y no ilegal por el muro fronterizo o alguna otra vía.

El hombre huyó de la violencia en su país y al estar a unos pasos de la unión americana refiere que no cruzará de manera ilegal, ya que prefiere esperar más y llevar el proceso como la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) les ha indicado para poder ingresar con el asilo político.

Por ello, considera que es lo justo que, al implementarse por el nuevo gobierno, deportaciones masivas, estas sean para todos aquellos que no han respetado el proceso y se han cruzado de manera ilegal.

"Él (Trump) no dice que va a deportar al que esté legal, si no al que esté ilegal. Estamos esperando la cita en el CBP One, llevamos ya seis meses otros ocho

meses, vengo desplazado de la violencia de Colombia. Yo no me he pasado porque lo quiero hacer legal, la cita ahora es incierta, la fecha es incierta y ahora es incierto si sigue o no la aplicación, si deportarán a todos los que crucen o cómo será", refiere el migrante.

Él busca llegar a Los Ángeles con un familiar, pero busca hacerlo de forma legal, ya que no quiere ser víctima de ninguna deportación.

"No quiero ser víctima de ninguno ni de otro, (Biden o Trump) vamos por lo legal, por la vaina esa de la cita. Que esa sea nuestra posibilidad de defensa con Trump, que deporte si a las personas que entraron ilegales, pero quienes entramos legales no, ya tuvimos nuestra espera, nuestra paciencia, sino de qué sirvió esperar tanto y tanto sacrificio", explica.

André es originario de Venezuela y van dos veces que se entrega de forma ilegal a los Estados Unidos y las dos ha sido regresado a México, en una ocasión a Tapachula, Chiapas y la otra a Nogales, Sonora.

Pese a ello ha regresado a la frontera de Juárez y ahora espera la cita del CBP One que tiene el próximo 18 de noviembre, pero asegura, que el haber cruzado de forma ilegal en dos ocasiones y con la llegada de Trump al poder le genera miedo de poder ser deportado, pero ahora hasta su natal país.

"Todas las personas que conozco y están allá han cruzado ilegal, yo lo he hecho dos veces y me trancaron a Tapachula y Nogales. Yo no entiendo porque me rechazan a mí y a otros no. Si van a hacer una deportación masiva que sea a quienes entran de ilegal y quienes hagamos la cita nos respeten y nos dejen pasar y trabajar en los Estados Unidos que por eso estamos acá, para trabajar", contó el joven quien trabaja en el centro de Juárez en tanto le llega la cita del asilo político.

Él tiene un año que dejó Venezuela con dos intentos fallidos de ingresar y en espera de cruzar por lo legal, pero ahora el miedo que tiene es de ser deportado cuando llegue al mandato Donald Trump y se inicie el llamado proceso de deportación masiva que anunció desde hace una semana que ganó las elecciones en los Estados Unidos.

Para los migrantes que están en refugios en Juárez el panorama es similar, pues no saben qué pensar de las deportaciones masivas y ahora del anuncio de Trump de que Tom Homan será su "zar de la frontera".

En la mayoría de los refugios y albergues de Juárez hay familias que esperan la cita de asilo y otros más que están en trámite de la misma, sin embargo, coinciden en que no es opción retornar a su país y que les gustaría cruzar a los Estados Unidos antes de la llegada de Donald Trump al poder y así asegurar su estancia.

En la frontera con El Paso, la situación migratoria no ha cambiado, ya que se mantiene baja y a la expectativa de la llegada de migrantes que vienen en caravanas desde el sur del país.

Recientemente el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que se mantienen a la expectativa y preparados por la posible llegada de migrantes que vienen en las caravanas.

"Estamos preparados para recibir a migrantes, se tiene suficiente espacio en todos los albergues de la ciudad, no se sabe que rumbo van a tomar las caravanas, o a qué frontera van a llegar, pero se está preparado", dijo el edil.

El alcalde resaltó que no se percibe hasta este momento una crisis migratoria en esta localidad, ya que eso depende de las acciones que tome el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en caso de recurrir a las deportaciones.

"El flujo normal, a pesar de las caravanas sigue siendo muy bajo, por lo que si se está preparado y se tiene la infraestructura para recibir a quienes vienen".

Mencionó que una crisis se podría dar en caso de deportaciones masivas, si se cumpliera con lo que Trump está diciendo, pero eso se verá a partir de enero que el presidente ya tomé el mando del vecino país.