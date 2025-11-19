Depósito de Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Qué letras reciben hoy?
El Gobierno de México realiza depósitos hoy en la Pensión Mujeres Bienestar 2025
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de México brinda a millones de beneficiarias el apoyo económico "Pensión Mujeres Bienestar" de 3 mil pesos bimestrales, los cuales se depositan en la tarjeta del Banco Bienestar.
Este apoyo tiene el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas entre 60 y 64 años.
Por medio de la plataforma X, la cuenta del Banco Bienestar anunció las letras del primer apellido que recibirán el pago este miércoles y los días posteriores.
¿Qué letras reciben depósito hoy, 19 de noviembre?
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con el calendario correspondiente al pago de los meses de noviembre-diciembre, estas son las letras a las que se les depositará el monto correspondiente este miércoles.
E
F
G
H
I
J
K
Es importante mencionar que no tienes que retirar todo tu dinero por completo, puedes retirarlo gradualmente cuando lo desees. Por lo tanto, si no lo retiraste en la fecha indicada, este dinero quedará seguro y disponible en tu tarjeta.
¿En qué bancos se puede retirar la Pensión Mujeres Bienestar?
Se recomienda retirar cualquier apoyo brindado por el Gobiernos en Banco Bienestar ya que no te cobra comisión extra. Sin embargo, existen otras sucursales bancarias con un importe extra donde podrás cobrarlo.
Afirme.
Citibanamex.
Banco Azteca.
Banco del Bajío.
Banorte.
BBVA.
HSBC.
Inbursa.
Santander.
Scotiabank.
NU.
no te pierdas estas noticias
Depósito de Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Qué letras reciben hoy?
El Universal
El Gobierno de México realiza depósitos hoy en la Pensión Mujeres Bienestar 2025
SCJN da revés a Nueva Elektra; deberá pagar 67 mdp a Hacienda
El Universal
La SCJN, con 6 votos a favor, respalda el pago de 67 mdp de Nueva Elektra a Hacienda por discrepancia en pérdida fiscal.
Detenido autor intelectual del homicidio de Manzo en Uruapan
El Universal
Omar García Harfuch revela detalles sobre la captura del autor intelectual del crimen de Manzo