logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Depresión tropical Doce-E se aproxima al Pacífico

Hay alerta por lluvias y vientos fuertes en varios estados

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 09:35 a.m.
A
Depresión tropical Doce-E se aproxima al Pacífico

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la depresión tropical Doce-E, en el océano Pacífico, se localizó a 345 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 330 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 km/h, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte, los desprendimientos nubosos del sistema ocasionarán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y el sur de Nayarit, condiciones que se extenderán al sur de Baja California Sur durante la noche.

Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y granizo, lo que aumentaría el riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Además, los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, advirtió la autoridad.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil, extremar precauciones ante el oleaje elevado y los vientos fuertes, y mantenerse informada mediante los avisos oficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Depresión tropical Doce-E se aproxima al Pacífico
Depresión tropical Doce-E se aproxima al Pacífico

Depresión tropical Doce-E se aproxima al Pacífico

SLP

El Universal

Hay alerta por lluvias y vientos fuertes en varios estados

Marco Rubio llega a México para exigir acciones contra cárteles y migración ilegal
Marco Rubio llega a México para exigir acciones contra cárteles y migración ilegal

Marco Rubio llega a México para exigir acciones contra cárteles y migración ilegal

SLP

El Universal

El secretario de Estado de EE.UU. se reunirá con Claudia Sheinbaum para impulsar la agenda de seguridad, fentanilo, migración y comercio

Candidato de RSP triunfa en Pantelhó
Candidato de RSP triunfa en Pantelhó

Candidato de RSP triunfa en Pantelhó

SLP

El Universal

Julio Pérez Pérez es el virtual ganador de las elecciones extraordinarias para alcalde

Matan a empresario en su casa en Puebla
Matan a empresario en su casa en Puebla

Matan a empresario en su casa en Puebla

SLP

El Universal