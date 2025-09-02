logo pulso
Matan a empresario en su casa en Puebla

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
Matan a empresario en su casa en Puebla

Puebla, Pue.- El empresario Efrén Ramírez Maldonado, ampliamente conocido en Puebla, fue asesinado en su domicilio, en un aparente robo.

El propietario de las joyerías London y socio del Club Campestre de Puebla fue victimado por un grupo de hombres armados que ingresaron de manera violenta a su residencia, ubicada en el Fraccionamiento La Calera de la capital poblana.

Vecinos del empresario reportaron durante la madrugada de este lunes que escucharon disparos al interior de la vivienda.

Según los primeros reportes, los delincuentes entraron a robar, pero terminaron asesinando al hombre de negocios; sin embargo, serán las autoridades ministeriales las que determinan el móvil.

El sector empresarial del estado lamentó el crimen y exigió a las autoridades estatales justicia.

“Expresamos nuestra más profunda indignación y preocupación por la agresión contra Efrén Ramírez Maldonado, y exigimos a las autoridades competentes el esclarecimiento inmediato de este caso, así como el acceso a la justicia plena para sus familiares y allegados y que no quede impune”, reclamó la Confederación Patronal de la República Mexicana.

