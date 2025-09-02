logo pulso
Comienza el pago de beca del Bienestar

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Comienza el pago de beca del Bienestar

CIUDAD VALLES.- A partir del lunes comenzó el pago bimestral de las becas para adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad. Este lunes le tocó la letra “A” y así continuará en subsecuentes días. La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de las becas bimestrales comenzaron desde este lunes, con la inicial del apellido paterno y en los bancos del Bienestar.

Este martes 2 de septiembre seguirá la letra B; el miércoles y jueves serán para la letra C y el viernes 5 de septiembre las grafías D, E y F. Luego continuará la próxima semana con las siguientes letras hasta terminar con todo el abecedario y personas registradas.

