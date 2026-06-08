Depresión tropical provoca fuertes lluvias
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Ciudad de México.- La mañana de este 7 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre la presencia de una zona en vigilancia en el océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero.
De acuerdo con el organismo, es esencial que la población atienda las estrategias de protección de las autoridades. Hasta las 15:15 horas de este domingo, la depresión tropical Dos-E se localizaba apenas a 135 kilómetros al sur de Acapulco.
El SMN informó que la Depresión Tropical Dos-E podría intensificarse a tormenta tropical durante las próximas horas. Por su trayectoria, se preveía que ingresara a tierra la madrugada del lunes 8 de junio.
El sistema presentó vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 6 km/h.
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Los principales efectos de la depresión tropical Dos-E se concentrarán en el estado de Guerrero, donde se pronostican lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros.
Se esperan lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en el sureste y la costa de Michoacán, así como en el suroeste de Oaxaca. En el sur de Jalisco, Colima, el sureste de Guanajuato, Ciudad de México, el norte y suroeste del Estado de México, además del sur de Morelos, se prevén precipitaciones muy fuertes.
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