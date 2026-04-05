Derrame de petróleo afecta el turismo

Veracruz, Ver.- Con una bolita de petróleo solidificado en la mano, el señor Alejandro Pérez dice sentirse preocupado de haber llegado a playa Villa del Mar. Aquí, la contaminación por el derrame de hidrocarburos que desde hace algunos días afecta la costa veracruzana fue evidente este fin de semana.

"Ayer y antier [Jueves y Viernes Santos] no lo miré, pero hoy estoy viendo que hay mucho [chapopote]. Se me hace muy ineficaz porque no se han tomado medidas; imagínate, a veces los niños o la gente adulta sin querer toman agua al estar nadando y estas bolitas muy pequeñas las pueden ingerir".

A la misma playa llegó Julio Chi Gómez desde Coatzacoalcos, otro punto crítico del derrame.

Como cada año, visitó el puerto esta Semana Santa, pero ahora fue diferente por la incertidumbre de no saber de dónde proviene el petróleo que contaminó las playas de su estado.

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A unos 8 kilómetros, en la conocida Venecia veracruzana de Boca del Río, el señor Raúl Arano de la Cruz, lanchero desde hace 30 años, no recuerda haber visto una temporada tan triste y abandonada. "Anteriormente, desde las 7:00 de la mañana empezaba a llegar la gente y comenzábamos a salir. Pero hoy no podemos llenar ni una lancha. Porque mucha gente que tenía programado venir, canceló de última hora", dijo.