Desaparecen 14 mujeres al día

Ciudad de México.- En los últimos 10 años, 34 mil 645 mujeres han sido víctimas de feminicidio y homicidio doloso en México, mientras que 18 mil 862 han desaparecido, siendo el rango de 15 a 29 años el de mayor incidencia. Así, durante este lapso, en el país han desaparecido en promedio 14 mujeres al día.

Tan sólo durante 2025, 15 mujeres fueron asesinadas o desaparecidas en el país cada día, de acuerdo con cifras oficiales. El año pasado fueron reportadas como desaparecidas 2 mil 776 mujeres; 725 víctimas de feminicidio y 2 mil 73 asesinadas.

Madres buscadoras y activistas han alertado que la desaparición es la antesala del feminicidio, pues antes de que sean víctimas de esta atroz forma de violencia, son reportadas como desaparecidas. A la par, las autoridades todavía no implementan búsquedas en vida con perspectiva de género, aun cuando la mayoría fueron violentadas por sus parejas o exparejas.

En un análisis de cifras realizado por El Universal, se encontró que los cinco estados con mayor incidencia en desapariciones de mujeres y feminicidios son el Estado de México, con 3 mil 469 y mil 36, respectivamente; Ciudad de México, con mil 531 y 613; Nuevo León, con mil 199 y 575; Jalisco, con 972 y 485, y Veracruz, con 788 desapariciones y 721 feminicidios registrados de 2016 a 2025.

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Sin embargo, otros estados como Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Tabasco acumulan más de 4 mil 595 desapariciones de mujeres en el mismo periodo. Mientras que Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y Puebla se ubican entre los 10 estados con más feminicidios, sumando mil 902, según reportes de Víctimas de Delitos del Fuero Común, publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La investigadora Andrea Horcasitas Martínez señala que hay varios patrones en las desapariciones de mujeres: agresiones sexuales, trata de personas, trata sexual, reclutamiento forzado y feminicidio. Cerca de 40% de los asesinatos de mujeres los perpetró la pareja sentimental y el resto es ejecutado por familiares o desconocidos que antes las violentaron sexualmente.

Asimismo, la coordinadora del programa de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, junto a la investigadora Mariana Marchand, han documentado 66 fosas clandestinas vinculadas con el delito de feminicidio de 2020 a 2024 en 25 estados de México.