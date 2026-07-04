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Desaparecidos, seis jóvenes en Jalisco

Por El Universal

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Desaparecidos, seis jóvenes en Jalisco
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      Guadalajara, Jal.- Seis jóvenes desaparecieron en Puerto Vallarta y Guadalajara entre el 25 y el 30 de junio pasados momentos antes o después de asistir a sus ceremonias de graduación escolar.

      La principal línea de investigación de la Fiscalía de Jalisco es el posible reclutamiento por parte del crimen organizado; se han emitido alertas nacionales por la desaparición de estos jóvenes y se solicitó la colaboración a las fiscalías de Colima y Michoacán para localizarlos.

      El 25 de junio, en Puerto Vallarta desaparecieron Flor Yoselin Espinoza Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17; y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años mientras esperaban el transporte público para ir a su graduación.

      Aunque contactaron a sus familias indicando que estaban bien y que no regresarían, las autoridades descartan que sea una decisión propia debido a que los indicios de la investigación apuntan hacia el reclutamiento forzado.

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      Mientras tanto, el 30 de junio en Guadalajara desaparecieron Justhin Enrique Torres Sandoval, de 15 años; Jórdan Isaac García López, de 14; y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, de 14 años, tras asistir a su graduación en la Secundaria Técnica 113.

      Según reporta la Fiscalía estatal los tres adolescentes comentaron a uno de sus compañeros que serían llevados a trabajar a la sierra durante tres meses y más tarde la madre de uno recibió un mensaje pidiendo que orara por ellos.

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