Habitantes del Istmo de Tehuantepec protestan contra CFE por apagones

JUCHITÁN, Oax., mayo 21 (EL UNIVERSAL).- No hay comunidad, ni día, donde no se presente una protesta, queja, denuncia o advertencia contra la

(CFE), que ha dejado sin el servicio de electricidad a miles de familias del

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Este miércoles, en lasde calor y sol, decenas de conductores de moto taxis, bloquearon la carretera Transístmica, obligando a cientos de personas, comerciantes, empleados y estudiantes a caminar sobre el ardiente asfalto.Loscerraron la carretera, debido a que cuando realizaban sus trámites ante un módulo de la Secretaría de Movilidad (Semovi), del gobierno de Oaxaca, se interrumpió la electricidad, y ante funcionarios y agentes viales de esa dependencia,En colonias de, los vecinos afectados con las fallas en el servicio han retenido vehículos, equipos y personal de la CFE, para que atiendan sus demandas de reconexión, sobre todo en esta temporada de calor.Hoy, tras varias horas deen la oficina comercial y operativa de la CFE en esta ciudad juchiteca, funcionarios de la dependencia autorizaron la sustitución de un transformador para restablecer el servicio de electricidad a familias zapotecas.Antes de recibir el transformador, los manifestantes fueron advertidos que latécnico y que buscaran entre voluntarios quiénes podrían subir e instalar el pesado equipo que fue alzado con poleas y mecates y finalmente les llegó la luz tras