Descarta Ssa brote de diarrea explosiva

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CIUDAD DE MÉXICO.- David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), descartó un brote en México de diarrea explosiva y reportó sólo tres casos.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes en Palacio Nacional, el funcionario mencionó que no se encontró evidencia de cyclospora en una fábrica de Guanajuato, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se retractó sobre el supuesto hallazgo del parásito en algunas lechugas provenientes de México.

"En México ha habido tres clases de cyclospora nada más, y esos casos son habituales, no se salen de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de cyclospora, por lo tanto", dijo el secretario.

Aseguró que en territorio mexicano hay una vigilancia epidemiológica "muy activa" ante este caso de salud.

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En relación a la fábrica de lechuga de Guanajuato, mencionó que se trabaja en conjunto con autoridades estadounidenses: "Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó, que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento".

Apuntó David Kershenobich que en esta fábrica de Guanajuato se tomaron muestras para tener una investigación propia, en conjunto con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

"Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene; sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera", dijo.

Reportó que los tres pacientes reportados en nuestro país se recuperan y "esto es un episodio diarreico severo" que no tiene mortalidad y responde muy bien a tratamiento con Trimetropin, conocida más como Bactrim.

Apuntó el secretario de Salud que en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la cyclospora, en los cerca de mil 500 casos.

Cabe señalar que la FDA de Estados Unidos se retractó el lunes de una declaración en la que afirmaba que una muestra de lechuga mexicana empleada por Taylor Fresh Foods había dado positivo a cyclospora, causante del brote de diarrea explosiva.

Indicó que se trató de un "falso positivo", pero añadió que continuaban las investigaciones.

"Durante el fin de semana, la FDA alertó a Taylor Farms de que una nueva muestra de lechuga troceada procedente de Taylor Farms de México había dado positivo en cyclosporas durante un control de importación en la frontera sur. Finalmente, se trató de un falso positivo, y el domingo se informó a Taylor Farms del resultado correctivo de la prueba", dijo la FDA en una declaración en redes sociales.

El sábado, el productor agrícola Taylor Foods anunció la retirada del mercado estadounidense de toda la lechuga iceberg producida en Guanajuato debido al brote de ciclosporiasis. La medida afectaba a 35 productos entregados en 27 estados.

Tras el comunicado de la FDA, Taylor Foods dijo que había completado el retiro voluntario de lechuga iceberg procedente de México, pero que "para ser claros, en este momento la FDA no ha identificado una sola prueba positiva de producto para cyclospora".