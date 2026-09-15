Desfile incorporará drones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Integrantes del Ejército y Guardia Nacional (GN), realizaron el último pase de revista de los seis contingentes que conforman la columna del Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, que conmemora el 216 aniversario de la Independencia de México.

El desfile estará conformado por 15 mil 458 elementos, 536 vehículos, 46 motocicletas, 106 aeronaves, 45 drones, 16 embarcaciones, 21 Banderas de Guerra, 424 caballos, 142 canes y 26 águilas.

El desfile incorpora innovaciones tecnológicas destacadas como 45 drones tácticos y vehículos blindados con las unidades Huracán, Cimarrón y Titán, construidas por ingenieros militares.

Entre los contingentes se observarán vehículos con las capacidades tecnológicas del Sistema para el Accionamiento Remoto de Armas de Fuego (SARAF) Balam I y Balam II.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El teniente coronel ingeniero industrial Noé Gómez Gutiérrez, subdirector de Ingeniería de la Dirección General de Industria Militar, dice a El Universal que los sistemas de armas Balam I y Balam II son diseños maduros, que ya están en capacidades de fabricación en serie en la Dirección General de Industria Militar, han demostrado su utilidad en todo tipo de entornos a lo largo del territorio nacional.

Gómez Gutiérrez explica que Balam I y Balam II permiten que el tirador esté protegido por el blindaje de los vehículos, operando remotamente ametralladoras que se encuentran en el montaje de armas al exterior de la unidad.

Por otra parte, previo al inicio del desfile, un contingente de 99 aeronaves, 93 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y seis de la Guardia Nacional (GN) volarán por el espacio aéreo del Zócalo de la Ciudad de México.

Asimismo, se informó que tres aeronaves F5 de la FAM van a ejecutar una acrobacia aérea conocida como Flor de Lis.