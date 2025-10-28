Desmantelado laboratorio de metanfetaminas en Tecate tras operativo
El titular de la SSPC informó sobre las detenciones en Tecate, Baja California.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó que en cuatro acciones en Tecate, Baja California fueron detenidas siete personas, asegurando nueve armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas.
En redes sociales señaló que también aseguraron más de mil litros de precursores y más de 100 kilogramos de precursores químicos.
"En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y de investigación de @SSPCMexico y @FGRMexico en coordinación con @FGEBC @SeguridadBC detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas", resaltó el funcionario.
