Acuerdan Trump y CS frenar arancel

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el pasado sábado sostuvo una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la cual quedó desactivada cualquier amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos de exportación a partir del próximo 1 de noviembre.

El pasado 7 de octubre, la presidenta Sheinbaum Pardo había adelantado que no descartaba una llamada con Trump para analizar el tema de los nuevos aranceles, luego de que Washington anunció una tasa de 25% para todas las importaciones de camiones pesados a partir del 1 de noviembre.

La Jefa del Ejecutivo federal indicó que fue una conversación muy breve con el mandatario estadounidense, en la que ambos acordaron que en unas semanas más volverán a conversar para abordar el tema, en el cual, destacó, trabajan equipos de los dos países: “Hablé con el presidente Trump el sábado, y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado, de las 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses”, dijo.