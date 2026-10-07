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Destituye el IMSS a la delegada de Durango

Por El Universal

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Destituye el IMSS a la delegada de Durango
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      Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social destituyó a la doctora Roxana Blanca Rivera Leaños, delegada en Durango, tras la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1.

      Será sustituida por el doctor Saúl Nevárez Jiménez, quien se desempeñó como titular de la delegación del IMSS en Tlaxcala, desde julio de 2025.

      A finales de septiembre, los padres de los cinco recién nacidos fallecidos interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continúa con las investigaciones del caso.

      "Su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el cumplimiento en Durango de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso", señaló el IMSS en un comunicado de prensa.

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      Por su parte, Zoé Robledo, director general del IMSS, informó que ya iniciaron los trabajos de la auditoría clínica colegiada independiente o "autopsia" de expedientes de los recién nacidos fallecidos por la supuesta bacteria Klebsiella oxytoca.

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