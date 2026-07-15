logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detectan gusano barrenador en un becerro

Por El Universal

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Detectan gusano barrenador en un becerro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD JUÁREZ, Chih..- Un primer caso de gusano barrenador fue confirmado en el estado de Chihuahua; se trata de un becerro detectado en el municipio de Hidalgo del Parral, informó la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) estatal.

      Mauro Parada Muñoz, titular de dicha dependencia, indicó que el caso fue confirmado tras análisis de laboratorio practicados en conjunto por personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

      "Este fin de semana se tuvo el primer caso de sospecha del gusano barrenador, el día de ayer —lunes— se mandaron a laboratorio las larvas que se consiguieron del caso sospechoso y el día de hoy nos confirman que sí tenemos este tema del gusano barrenador en Chihuahua".

      Detalló que se continuará con las acciones de prevención.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gobierno de México rechaza acusaciones de la DEA sobre cárteles
      Gobierno de México rechaza acusaciones de la DEA sobre cárteles

      Gobierno de México rechaza acusaciones de la DEA sobre cárteles

      SLP

      El Universal

      México reafirma cooperación bilateral con EE.UU. para combatir crimen organizado y proteger seguridad.

      Vicealmirante Farías impugna proceso por huachicol en fuero militar
      Vicealmirante Farías impugna proceso por huachicol en fuero militar

      Vicealmirante Farías impugna proceso por huachicol en fuero militar

      SLP

      El Universal

      Un Tribunal Colegiado revisará la negativa de amparo que impide que el caso se lleve en fuero militar.

      México recibe al presidente de Panamá con miras a fortalecer el intercambio comercial
      México recibe al presidente de Panamá con miras a fortalecer el intercambio comercial

      México recibe al presidente de Panamá con miras a fortalecer el "intercambio comercial"

      SLP

      EFE

      La reunión en Palacio Nacional busca impulsar el sector agropecuario y la cooperación entre ambos países.

      Gobierno mexicano rechaza acusaciones de la DEA sobre cárteles
      Gobierno mexicano rechaza acusaciones de la DEA sobre cárteles

      Gobierno mexicano rechaza acusaciones de la DEA sobre cárteles

      SLP

      EFE

      Entre octubre de 2024 y junio de 2026, México detuvo a casi 60 mil personas vinculadas a organizaciones criminales.