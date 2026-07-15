Detectan gusano barrenador en un becerro

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CIUDAD JUÁREZ, Chih..- Un primer caso de gusano barrenador fue confirmado en el estado de Chihuahua; se trata de un becerro detectado en el municipio de Hidalgo del Parral, informó la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) estatal.

Mauro Parada Muñoz, titular de dicha dependencia, indicó que el caso fue confirmado tras análisis de laboratorio practicados en conjunto por personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

"Este fin de semana se tuvo el primer caso de sospecha del gusano barrenador, el día de ayer —lunes— se mandaron a laboratorio las larvas que se consiguieron del caso sospechoso y el día de hoy nos confirman que sí tenemos este tema del gusano barrenador en Chihuahua".

Detalló que se continuará con las acciones de prevención.

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