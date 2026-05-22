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Detienen a "El Comandante Blas", presunto integrante de La Barredora

Durante la detención se decomisaron armas, drogas y un vehículo con número de serie alterado

Por El Universal

Mayo 22, 2026 04:24 p.m.
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Detienen a El Comandante Blas, presunto integrante de La Barredora
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco detuvo a Blasimiro "N", alias "El Blas" y/o "El Comandante Blas", un expolicía estatal e integrante del grupo delictivo "La Barredora", quien era objetivo prioritario, y a quien le fueron decomisados armamento y sustancias ilícitas.

      Acciones de la autoridad

      Se informó que como parte de las acciones implementadas dentro del Plan de Contención del Delito, la SSPC, derivado de trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia realizados de manera coordinada con los elementos que integran la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, logró el aseguramiento de una persona del sexo masculino en el municipio de Centro, considerada objetivo prioritario en la estrategia de seguridad.

      La detención de Blasimiro "N", alias "El Blas" y/o "El Comandante Blas", tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Paseo de las Ilusiones, del fraccionamiento Prados de Villahermosa.

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      Detalles confirmados

      El presunto generador de violencia es un expolicía estatal, detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

      "De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido presuntamente pertenece al grupo delictivo conocido como "La Barredora", y es identificado como lugarteniente de un líder de dicha agrupación", se detalló.

      En el comunicado emitido, se informó que durante la intervención le fueron decomisados diversos objetos y sustancias ilícitas, entre ellos: un arma de fuego larga, cartuchos útiles, envoltorios y paquetes que contenían hierba verde con características similares a la marihuana, bolsitas con sustancia granulosa con características semejantes al cristal, y otras con sustancia sólida blanca con características similares a la cocaína.

      Asimismo, se aseguró un vehículo, el cual presentaba el número de serie presuntamente alterado y portaba placas de circulación del estado de Tabasco.

      "El detenido, junto con los objetos y vehículo asegurados, fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho", precisó el gobierno estatal.

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