Fracasan negociaciones en Chichén Itzá para reabrir zona arqueológica

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CHICHÉN ITZÁ, Yuc., mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Tras concluir la

, no se alcanzó ningún acuerdo entre artesanos, guías de turistas de Chichén Itzá y funcionarios estatales y federales, por lo que la

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continúa cerrada este viernes.Los inconformes exigen que se reabra el parador turístico de la, la cual fue cerrada la noche del lunes 18 de mayo, para que entrara en funciones el(CATVI), ubicado a un costado del museo de sitio de Chichén Itzá.Los inconformes presentaroncomunitarias conenSeñalaron que lasa unen lugar de atender ese mandato colectivo y acusaron además que elpretende imponerse sin entregar documentos formales por escrito.Tras el fracaso de las negociaciones, elYucatán precisó que la comunidadel acceso a laAfirmó que son ely elquienes tienen restringidas las operaciones, ya que el plantón permanece únicamente en la entrada del CATVI, sin bloqueo a la carretera federal.Por su parte, el, quien encabezó la reunión, destacó que se continuará privilegiando el diálogo y la construcción de acuerdos para atender las peticiones relacionadas con el CATVI, siempre con respeto al orden público, la actividad turística y el bienestar de las comunidades involucradas.Señaló que el, a través del, en coordinación con el), desde el año pasado ha mantenido un diálogo permanente y abierto con agrupaciones de artesanos originarios, guías de turistas y ejidos del municipio de Tinum, cercano a laPuntualizó que entre los planteamientos atendidos se encuentran el no desplazamiento de los artesanos del sitio arqueológico, la posibilidad decomo estímulo a su producción artesanal, el apoyo económico para el equipamiento y puesta en marcha de sus locales en el CATVI, así como la solicitud de que este nuevo espacio cuente cone internet.Gobierno federal alista denuncias penalesDebido al cierre de carretera y "liberación" del acceso a estamientras las autoridades dispusieron permaneciera cerrada, elpreparacontra losque derivó en la toma de las instalaciones de Chichén Itzá, así como contra un abogado señalado de encabezar esas acciones.De acuerdo con la información, las querellas serían por, además de la liberación de la taquilla y el acceso gratuito al sitio arqueológico, hechos que serían considerados comoa la nación, así como otros delitos que pudieran resultar de las investigaciones y en el que estarían involucrados artesanos, guías de turistas y directivos de colectivos mayas.Todo esto, en tanto el conflicto entrede turistas de lasigue sin solución.