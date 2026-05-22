Estudiantes del IPN mantienen plantón frente a Canal Once

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).-

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(IPN) convocaron a laa participar en elde, como parte delque mantienen frente a la televisora pública.A través de unadifundida en redes sociales, solicitaron apoyo para realizar, llevar, productos de higiene personal y toallas húmedas, además de difundir la información. También señalaron que "solo debes identificarte como estudiante para hacer guardia", bajo las consignas "¡En lucha por un trato justo!" y "¡Demandamos una respuesta inmediata!".Un grupo dedel IPN mantiene unfrente a las instalaciones de, luego de un intento depública registrado este jueves.Las movilizaciones, encabezadas principalmente por alumnos de la(ENCB), forman parte de una serie deiniciadas desde mediados de abril, las cuales se han intensificado ante lainstitucionales.¿Qué denuncian losdel IPN?Los inconformesinmediata de lasy ladel instituto. Entre sus principales demandas se encuentra la intervención de las secretarías de Educación Pública (SEP), Gobernación (Segob) y Hacienda (SHCP), así como la renuncia inmediata del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval.Losdenuncian unaen distintas unidades académicas, con, falta de insumos y presunta opacidad en el manejo de recursos.Asimismo, demandaron unen tiempo real para que lade todo el país conozca las propuestas gubernamentales y el desarrollo de lasComo parte de las acciones de presión, los manifestantes acordaron mantener unindefinido frente a, y advirtieron que, en caso de no cumplirse sus exigencias, podrían concretar lade la televisora.Ayer, losdenunciaron haber sidopordel canal cuando intentaron ingresar a las instalaciones. Según los reportes de los propios manifestantes, el saldo fue de, uno de ellos hospitalizado.